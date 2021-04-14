Общество

Боевики окапываются в Горловке и Енакиево: ждут наступления ВСУ

Подобная ситуация и в других городах

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Боевики в ОРДО готовятся к возможному наступлению украинской армии. Жители неподконтрольной украинскому правительству Горловки сообщают в социальных сетях, что в городе наблюдается подготовка членов НВФ.

Местные жители пишут, что в Калининском районе города вблизи третьей больницы боевики привезли блоки. Также сообщается, что боевики окапываются в неподконтрольных Украине Енакиево и Минеральном, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Потянули САУ на подготовленные позиции. Как-то не фейково готовятся», — написала жительница Горловки.

«А на некоторых предприятиях отдали трудовые книжки. Чтобы на руках были», — отмечает один из участников дискуссии.

«В Енакиево окапываются за Фильтровальными, на дачах наверное. Они там в 14−15 окапывались, когда Углегорск под ВСУ был», — заявил один из местных жителей.

Также люди пишут, что и в других городах так называемой «ДНР» боевики активно готовятся к информации о наступлении ВСУ.

Ранее мы сообщали, что в Украине не верят в деэскалацию конфликта на Донбассе после разговора Байдена с Путиным.

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