В ОРДО подорожают не только продукты: цены пойдут вверх на одежду и обувь

Очередное подорожание в «республике»

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В ОРДО уже знают о тенденции, что любое повышение цен в России зеркально отображается в №республике», причем чаще – даже на больший процент. Вслед за повышение цен на продукты вверх пойдут цены и на одежду с обувью.

Новые ценники, которые россияне и жители «республик» могут увидеть уже этой весной, будут выше аж на 20% причем как в рознице, так и в онлайн-магазинах. Причем речь идет даже не о брендовых товарах, хотя там ситуация аналогичная, а об «обычном Китае», качество одежды и обуви из которого ранее оправдывалось ценником, но теперь это закончилось, и такие товары также станут дорогими, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Причем, когда эксперты рынка делают прогнозы, они, когда говорят о 20% повышения еще и «разводят руками» добавляя, что это – минимальное подорожание, которое не включает в себя курс рубля, то есть в реальности все может быть еще значительно хуже. Кроме того, надо понимать, что они же утверждают: весна — это еще так-сяк, основное подорожание состоится осенью, к сезону традиционной покупки теплых вещей, без которых – никак», — пишет источник.

Источник отмечает, что в Украине аналогичная продукция явно дешевле, поскольку с импортом вообще никаких проблем нет.

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