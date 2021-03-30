«Ситуация накаляется»: в ОРЛО сообщили об исчезновении «министра МВД ЛНР»

Корнет совершенно не появлялся на публике

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На территории временно оккупированного Луганска потеряли «министра МВД ЛНР» Игоря Корнета. Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО Телеграмм-каналы, передает УРА-Информ.

Корнет, как отмечается в пабликах, после того, как попал в медицинское учреждение, где его с огромными усилиями откачали совершенно не появлялся на публике. Также чиновник уже достаточно длительное время не появляется на рабочем месте.

«Ходят противоречивые слухи о том, в каком состоянии он находится, и способен ли он вообще к адекватному восприятию действительности. После того как соответствующие слухи стали распространяться среди сотрудников, в РОВД города Луганск началась суета, сотрудники МВД начали массово писать рапорта на Москву и сливать друг друга, пытаясь сохранить свои должности», — отмечается в сообщении.

В Ленинском «РОВД», как уточняют местные ресурсы, недавно задержали около 12 людей, которые были причастны к обороту наркотических средств. Ситуация в «силовых ведомствах республики» накаляется.

Ранее сообщалось, что установлены ключевые сотрудники тюрьмы «Изоляция» с гражданством России.