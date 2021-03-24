В «ДНР» подсчитали, сколько Украина должна «республике»

В ОРДО продолжаются военные действия, что усложняет подсчет

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На временно оккупированных территориях восточной Украины намерены озвучить правительству страны полную сумму ущерба, который был нанесен украинским государствам в отношении республики. Об этом сообщила «депутат народного совета ДНР» Елена Шишкина, передает УРА-Информ.

Она подчеркнула, что подсчет суммы нанесенного экономического ущерба со стороны Украины осложняется тем, что до сих пор в ОРДО продолжаются военные действия.

«На сегодняшний день, по предварительным подсчетам, ущерб составляет более 200 миллиардов российских рублей. Комиссия не может выехать на место, и специалисты не могут произвести окончательный расчет», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что местный «глава» ОРДО Денис Пушилин начал припоминать своим помощникам, что не получил свою долю за металлолом, который был вывезен из Донецкого аэропорта.