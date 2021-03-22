Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям — эксперт

Олег Жданов о планах Кремля

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Россия не думает о том, чтобы начать полномасштабную войну против Украины. Такое заявление военный эксперт Олег Жданов.

Он считает, что Россия не пойдет в масштабное наступление на Украину из-за нескольких причин. Эксперт назвал эти причины, пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

«Ни финансово, ни экономически, ни в военном плане Россия сегодня не готова к масштабным военным действиям», — заявил Жданов.

Он заявил, что на войну у России просто нет денег, отметив слова вице-премьера РФ о том, что страна прекращает покупку танков Т-90 для вооруженных сил России ввиду их договоризны.

Второй причиной Жданов называет проблемы с укоплектованностью российской армии личным составом.

Третья причина, которую называет Жданов, это то, что наступление РФ на Украину негативно отразится на имидже президента России Владимира Путина – он утратит свой образ «миротворца»:

«Путин поломает все свои схемы, весь образ миротворца полетит в тартарары, все его усилия будут умножены на ноль», — заявил эксперт.

Ранее Дмитрий Гордон заявлял, что для РФ невыгодно воевать с Украиной.