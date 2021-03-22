Общество Происшествия

Подопытные кролики: «Спутник V» испытывают на членах НВФ

Прививку колют даже тем, кто употреблял до процедуры спиртные напитки накануне

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На территории временно оккупированных территориях Луганска стартовал второй этап вакцинации боевиков. При этом, командование 4 омсбр «народной милиции» отдало приказ принудительно «колоть» всех, кто ранее отказывался от вакцинации. Об этом сообщают сами боевики в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Также члены НВФ отмечают, что некоторые боевики «сломались» под давлением, согласившись на российскую прививку от пневмонии нового поколения, потому что их увольняли по статье.

«Прививочная истерика в бригаде продолжается. Командир дал приказ вакцинировать всех без исключения, даже тех, кто имеет проблемы со здоровьем», — отмечается в сообщениях.

Также боевики добавили, что прививку колют даже тем, кто употреблял до процедуры спиртные напитки накануне, при том, что делать это категорически противопоказано.

«Многие в рядах омсбр считают, что такое отношение в процессе вакцинации очень похоже на эксперименты и испытания», — пишут члены НВФ.

Ранее сообщалось, что в школах, которые находятся на временно оккупированных территориях украинского Донбасса, среди учеников распространяют информацию о том, что в скором времени грядет наступление ВСУ.

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