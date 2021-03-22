В конце марта в Украине стартует вакцинация людей старше 80, — Степанов

В Украине планируют развернуть более 2,5 тыс. прививочных пунктов

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Вакцинация населения украинского государства от пневмонии нового поколения, которое старше 80 лет стартует в Украине с 29-30 марта. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.

«Начиная с 29-30 марта запланирована вакцинация людей в возрасте от 80 лет, которые предварительно записались в лист ожидания в приложении Дія, через контакт-центр Минздрава по вопросам COVID-19 или с помощью семейных врачей, которые формируют соответствующие списки», — подчеркнул Степанов.

Также министр уточнил, что в рамках второго этапа вакцинации в Украине планируют развернуть более 2,5 тыс. прививочных пунктов на территории государства. Они начнут свою работу, как только поступят новые дозы вакцин.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Украине используется только одна вакцина от коронавирусной инфекции. Это препарат Covishield, который является аналогом британской вакцины AstraZeneca и изготовляется в Индии.