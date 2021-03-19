Общество

Европейские страны возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca: что известно

Швеция, Дания и Норвегия пока определяются

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Германия, Франция, Литва и Латвия объявили в четверг, что возобновят вакцинацию против коронавируса с помощью препарата AstraZeneca в пятницу. Ранее они приостановили процесс из-за предполагаемого негативного воздействия на вакцинированных людей.

В четверг Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило результаты своего исследования о том, что вакцина AstraZeneca безопасна и эффективна. Ранее несколько стран приостановили вакцинацию этим препаратом из-за сообщений о тромбах, которые он вызывал, пишет УРА-Информ.

Власти Швеции, Норвегии и Дании пока не приняли решения о возобновлении приостановленных вакцинаций. «Нам нужно несколько дней, чтобы проанализировать мнение EMA и решить, следует ли продолжать вакцинацию AstraZeneka», — сказал директор Управления общественного здравоохранения Швеции Йохан Карлсон.

В Польше вакцинация препаратом AstraZeneca не прекращалась. Однако сообщения об приостановке вакцинации в других странах вызвали нежелание некоторых поляков получать вакцину компании.

В Украине, напомним, что проводится вакцинация препаратом Covishield, который является индийским аналогом AstraZeneca.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал главные побочные эффекты индийского препарата.

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