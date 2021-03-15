Вакцина Covishield: Ляшко назвал главные побочные эффекты индийского препарата

Перед вакцинацией у каждого проверяют анамнез на наличие сильных аллергических реакций к вакцине

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Самыми частыми побочными эффектами от индийской вакцины Covishield, которой сейчас проводят вакцинацию в Украине, являются боль в месте укола и незначительное повышение температуры. При этом, эти симптомы появляются лишь у 1% вакцинируемых. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает УРА-Информ.

«Неблагоприятные события после иммунизации в Украине не превышают 1% от всех сделанных прививок. Прежде всего, это боль в месте инъекции, покраснение, отек, незначительное повышение температуры на непродолжительное время, мышечная боль, и, может быть, общая слабость» , – перечислил Ляшко.

При этом, серьезных побочных эффектов от индийской вакцины не было зафиксировано.

Стоит отметить, что перед вакцинацией у каждого человека проверяют анамнез на наличие сильных аллергических реакций к содержимым элементам вакцины.

«У всех спрашивают, все заполняют информированное согласие и там вопрос именно по аллергиям. Желательно помнить и знать о своих аллергических реакциях, а врач на месте проверит, есть ли аллергия на компоненты, входящие в состав вакцин», – подытожил Ляшко.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на территории украинского государства пневмонию нового типа подтвердили у 6 792 граждан.