Политика

Путин этого не забудет и не простит — эксперт о важном моменте

Тарас Березовец о словах американского президента

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Эксперты и политологи продолжают делиться своим мнением по повожу самой важной новости последних дней. Напомним, что президент США Джо Байден назвал президента Российской Федерации Владимира Путина «убийцей».

Журналист и политтехнолог Тарас Березовец поделился своим мнением о том, чего ожидать от этой ситуации дальше. Он отметил, что между США и Россией начался новый этап «холодной войны» после этих слов американского президента. При этом эксперт считает, что так просто лидер Кремля не забудет эти слова, пишет УРА-Информ со ссылкой на YouTube-канал Тараса Березовца.

«Никто против него никакие санкции вводить не будет, потому, что он действующий глава  государства… Но по «пацанским» понятиям Путина, это громкое обвинение, брошенное ему в лицо со стороны Джо Байдена «Путин убийца» он, конечно, не забудет, не простит. И новый этап «холодной войны» начинает разворачиваться на наших глазах», — заявил эксперт.

Березовец надеется, что с помощью санкций США все-таки смогут остановить строительство Северного потока 2.

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