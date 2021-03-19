Это смертники — в «ДНР» не верят, что боевики смогут остановить ВСУ

Марина Харькова о войне на Донбассе

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В ОРДЛО считают, что дальнейшее обострение ситуации на Донбассе вполне вероятно. Так называемая «военкор ДНР» Марина Харькова рассказал в интервью пропагандистским СМИ чего стоит ожидать на Донбассе.

Она заявила, что боевики морально готовы к наступлению украинских войск, однако если говорить об обороноспособности «армии ДНР», то в этом вопросе все довольно печально, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Физически наши ребята очень вымотаны, так как приходится обороняться в условиях тотальной нехватки сил и средств, воевать, буквально, „за себя и того парня“. Ротаций нет, полноценные отдых и реабилитация отсутствуют. Наши бойцы прекрасно осознают, что первая линия обречена, это смертники. Но отступать некуда», — заявила Харькова.

Она считает, что «первые лица» «республики», которые так кричат о «патриотизме», первыми будут бежать, в случае наступления ВСУ. Она добавила, что при этом, обычные боевики останутся в окопах.

Ранее мы сообщали, что у границ Украины сосредоточено более 120 тысяч военных РФ.