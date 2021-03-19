Общество

Это смертники — в «ДНР» не верят, что боевики смогут остановить ВСУ

Марина Харькова о войне на Донбассе

Время чтения: 43 Секунд

В ОРДЛО считают, что дальнейшее обострение ситуации на Донбассе вполне вероятно. Так называемая «военкор ДНР» Марина Харькова рассказал в интервью пропагандистским СМИ чего стоит ожидать на Донбассе.

Она заявила, что боевики морально готовы к наступлению украинских войск, однако если говорить об обороноспособности «армии ДНР», то в этом вопросе все довольно печально, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Физически наши ребята очень вымотаны, так как приходится обороняться в условиях тотальной нехватки сил и средств, воевать, буквально, „за себя и того парня“. Ротаций нет, полноценные отдых и реабилитация отсутствуют. Наши бойцы прекрасно осознают, что первая линия обречена, это смертники. Но отступать некуда», — заявила Харькова.

Она считает, что «первые лица» «республики», которые так кричат о «патриотизме», первыми будут бежать, в случае наступления ВСУ. Она добавила, что при этом, обычные боевики останутся в окопах.

Ранее мы сообщали, что у границ Украины сосредоточено более 120 тысяч военных РФ.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Европейские страны возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca: что известно

Швеция, Дания и Норвегия пока определяются

В Украину вернулся экипаж судна, которое затонуло в Румынии

Во время пребывания на территории Румынии, члены экипажа затонувшего судна были обеспечены всем необходимым

Дела Майдана не слили: каждый месяц проходит около 100 заседаний

Продвижение есть только по половине дел

В Украине существенно сократилась численность населения: сколько жителей осталось в стране

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя

«Принудительные призывы, вплоть до угроз»: в ОРДЛО стартовала призывная кампания

«Власть» республики прекрасно понимает, что никто добровольно не будет идти в ряды боевиков

В Киеве вводят локдаун: какие будут ограничения

Решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap