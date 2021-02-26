Общество

Почему Пушилин не открывает КПВВ: стала известна причина

Все из-за денег

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Прошло очередное заседание «»Межведомственного оперативного штаба» «ДНР» по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, после которого было сообщено о скором снятии ряда «ковидных» ограничений.

Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что вирус отступает. В тоже время в список послабления коронавирусных мер не войдет открытие (или даже частичного возобновления работы) КПВВ на линии разграничения «ДНР» с Украиной, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Как мы и говорили, коронавирус в ситуации с закрытыми КПВВ абсолютно ни при чем. Это исключительно вопрос политики и корысти.  Удобство, проблемы и интересы граждан Пушилину и остальным представителям власти безразличны. Перед ними не стоит вопрос выживания и свободы передвижения, как перед рядовыми гражданами, оказавшимися в гетто», — пишет источник.

Он также добавляет. Что для властей намного выгоднее схема с перевозками из «ДНР» в Украину через территорию России. По самым скромным подсчетам, схема приносит своим организаторам и кураторам 40 млн рублей в месяц.

Ранее мы сообщали, что в ЛНР снова поднимут цены на коммуналку.

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