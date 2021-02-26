Кличко и Гройсман готовят новый проект: что известно

Гройсман и Кличко могут объединить усилия

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Похоже, что уже в ближайшее время на политической карте Украины может появиться новый проект. У «Слуг народа» и других партий может появиться весьма серьезный конкурент.

Так новую политическую силу намерены организовать действующий мер Киева Виталий Кличко, а также бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Стороны ведут активные переговоры и могут организовать весьма сильную новую партию, ведь Кличко является одним из самых узнаваем политиков в Украине, а Гройсман также имеет некоторую поддержку, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Тайны депутата.

«Кличко с Гройсманом готовят будущий совместный политический проект, под который хотят собрать часть Слуг Народа. Между Гройсманом и Кличко идут переговоры, кто станет первым номером», — пишет источник.

На данный момент неизвестны подробности возможного проекта, ни то как может называться партия и когда могут сообщить официально об обледенении.

Ранее мы сообщали, что Виталий Кличко готовится уже к президентским выборам.