Общество

В ОРДО медики просят «властей» больше не повышать им зарплаты: что произошло

В итоге повышение обернулось понижением

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Весьма интересная ситуация происходит в ОРДО с медицинскими сотрудниками. Врачи и медперсонал каждый день берут на себя ответственность за жизни других людей, получая при этом более чем скромные зарплаты.

В тоже время совсем недавно в ОРДО произошло «повышение» зарплат у медиков. При этом в реальности на руки медицинские сотрудники начали получать еще меньше, чем это было ранее, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Чудеса, но сегодня медики просят чиновников… больше не повышать им зарплаты! Дело в том, что после повышения на 20% в январе зарплата выросла на 500 рублей, а в феврале от 500 рублей отняли 300… Итого, зарплата выросла на 200 рублей. Облапошили не только врачей и медперсонал. Большинство бюджетников после разрекламированного пропагандой «повышения» получили меньше на 1000 и даже на 3000 рублей. Так вышло из-за махинаций с надбавками», — пишет паблик.

Многие сотрудники бюджетных сфер заявляют, что «повышение» зарплат оказалось фикцией и обманом со стороны «властей».

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» снова повысят цены на коммуналкку.

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