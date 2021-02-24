Народ Донбасса гордится вами — Пушилин выступил с заявлением

Все из-за праздника дня Советской армии

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Вчера в России праздновал День Советской армии. Этот праздник также отмечают и в «ДНР». В связи с этим глава «республики» Денис Пушилин выступил с обращением.

Пушилин поздравил местных жителей с праздником. Он назвал, что именно этот день не только напоминает всем о великой доблести предков, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне, но и призывает их потомков продолжить их дело. Главарь боевиков заявил, что праздник уже стал всенародным и объединяет людей, которые борются за «республику», пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

«Прежде всего, стоит поздравить с праздником наших «военнослужащих», так, как сегодня, по праву их день! На них возлагаются большие надежды – бороться за мир и безопасность жителей «республики» и ее народа. Ваш долг требует отваги и самоотверженной службы. Народ Донбасса гордится вами», — заявил Пушилин.

Ранее подготовил «сюрпризы» жителям «республики» именно на такие праздники.