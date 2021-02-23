Общество

Такого развития событий мы не допустим, посмотрим, насколько Украина обнаглеет — российский военный

Алексей Леонков о развитии ситуации на Донбассе

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Все больше российских пропагандистов и так называемых экспертов заявляют о том, что ситуация на Донбассе обостряется и украинская армия готовится к наступлению. Подобное заявление сделал российский «военный эксперт» Алексей Леонков.

По слова пропагандиста на Донбассе в последнее время выросло количество обстрелов на Донбассе. Он поделился мнением чего ждать в будущем, пишет УРА-Инфом со ссылкой на ПолитРоссия.

«Стягивается техника. Артиллерия большего калибра. Понятно, что они стягивают технику не для того, чтобы она там просто стояла. Техника будет работать, она будет стрелять по позициям «народной милиции» «Л/ДНР», — заявил российский пропагандист.

В тоже время эксперт добавил, что если Украина все-таки пойдет в полномасштабное наступление, то Российская Федерация точно не останется в стороне.

«Такого развития событий мы не допустим. Посмотрим, насколько Украина обнаглеет», — добавил пропагандист.

Ранее мы сообщали, что РФ готовит 10 000 военных в случае наступления ВСУ на Донбассе.

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