Политика

Экс-глава МВД Захарченко заявил, что готов возглавить «ЛДНР»

Чиновник времен Януковича готов вернуться в политику

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Бывший глава министерства внутренних дел Украины времен Виктора Януковича Виталий Захарченко заявил, что готов вернуться в большую политику.

В Украине, его конечно, никто кроме правоохранительных органов, никто не ждет. Поэтому Захарченко был бы не против вернуться на Донбасс, откуда он родом. Там он был бы не против стать новым руководителем «Донбасса», если бы так называемые «ЛНР» и «ДНР» объединились, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкий телеграм.

«Если так вопрос будет стоять и народ захочет меня там видеть в качестве президента. У меня достаточно сил и опыта. Да, я готов», — заявил Захарченко.

Также он добавил, что готов и к открытым выборам, если таки будут организованы в «республике».

Ранее сообщалось, что Захарченко подозревают в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 в Киеве.

В августе 2019 года столичный Печерский суд заочно арестовал бывшего главу МВД.

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