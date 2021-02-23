РФ откроет по Украине огонь со своей территории — эксперт предупредил ВСУ

Виктор Баранец о возможном наступлении ВСУ

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Российская Федерация не допустит того, чтобы Украина военным путем вернула себе Донбасс. Такое заявление сделал российские военный обозреватель Виктор Баранец.

Эксперт считает, что Украина уже начала подготовку к масштабному наступлению. По его словам, якобы подготовка украинской армии к освобождению захваченных Россией территорий Донбасса началась еще месяц назад, то есть в январе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Комсомольскую правду.

Баранец начал открыто угрожать Украине. Военный эксперт, что как только ВСУ начнут идти в наступление – Россия откроет по украинским военным огонь со своей территории. Он заявил, что Россия сможет отбросить украинскую армию до берегов Днепра.

«Мы имеем такие системы, и должны открыто об этом говорить», — заявил Баранец.

Ранее мы сообщали, что РФ готовит 10 000 военных в случае наступления ВСУ на Донбассе.