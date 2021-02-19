Общество

Пушилин подготовил «сюрпризы»: что ждет жителей ОРДО

Жителям ОРДО будут раздавать подарки

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Жителей временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области ждут приятные сюрпризы. Лидер боевиков Денис Пушилин подготовил подарки местным жителям.

Согласно «указу» главы «республики», местным жителям будут выдавать продукты к памятным датам, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкий телеграм.

«Глава» «ДНР» принял «указ» № 48. В соответствии с ним отдельные категории граждан обеспечат продуктовыми наборами к праздничным, а также памятным датам. Как указано в документе, продуктовые наборы передадут определенной категории лиц. Они получат наборы к 23 февраля, 9 мая, а также 8 сентября», — сказано в сообщении.

Если с 23 февраля, День защитника Отечества в РФ, и 9 мая, День Победы над нацистской Германией, понятно, то дата 8 сентября «памятная» только для «республики». Пушилин утвердил ее как «День освобождения Донбасса».

Отмечается, что продукты передадут, в первую очередь, нуждающимся, а также так называемым «ветеранам» боевиков.

Ранее мы сообщали, что боевикам в преддверии 23 февраля подарили печенье и конфеты.

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