Жителям ОРДО будут раздавать подарки
Жителей временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области ждут приятные сюрпризы. Лидер боевиков Денис Пушилин подготовил подарки местным жителям.
Согласно «указу» главы «республики», местным жителям будут выдавать продукты к памятным датам, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донецкий телеграм.
«Глава» «ДНР» принял «указ» № 48. В соответствии с ним отдельные категории граждан обеспечат продуктовыми наборами к праздничным, а также памятным датам. Как указано в документе, продуктовые наборы передадут определенной категории лиц. Они получат наборы к 23 февраля, 9 мая, а также 8 сентября», — сказано в сообщении.
Если с 23 февраля, День защитника Отечества в РФ, и 9 мая, День Победы над нацистской Германией, понятно, то дата 8 сентября «памятная» только для «республики». Пушилин утвердил ее как «День освобождения Донбасса».
Отмечается, что продукты передадут, в первую очередь, нуждающимся, а также так называемым «ветеранам» боевиков.
Ранее мы сообщали, что боевикам в преддверии 23 февраля подарили печенье и конфеты.