Общество

Украина может отменить переход на летнее и зимнее время: что известно

Депутаты рассмотрят соответствующий законопроект

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Украина уже в ближайшее время может отменить переход на летнее и зимнее время. В Комитете Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития рекомендовали принять законопроект, который отменяет этот переход.

Автором документа является нардеп от «Слуги народа» Руслан Стефанчук. Законопроект «Об исчислении времени в Украине» №4201 предусматривает, переход всей страны на единое киевское время, которое соответствует часовому поясу UTC+2, пишет УРА-Информ со ссылкой на Вести.

Сам Стефанчук отметил, что переход на летнее и зимнее время уже давно не является выгодным для украинской экономики и приводит к нарушению биоритмов у людей. Также стало известно, что исследования ЕС, Национальной академии наук Украины и Министерства экономического развития и торговли показали, что перевод часов не позволяет сэкономить электроэнергию, как это заявляли многие эксперты ранее.

В тоже время к законопроекту есть отметка, что в случае необходимости ко второму чтению можно внести изменения, которые предоставят право некоторым территориальным общинам вводить региональное рабочее время.

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