Вода на Донбассе загрязнена радиацией, — Кравчук в ООН

МАГАТЭ с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций на оккупированных территориях

Время чтения: 58 Секунд

Местные «власти» на временно оккупированных территориях Донбасса не откачивают воду в радиоактивной полости, которая образовалась после ядерного взрыва на территории шахты «Юнком». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука во время заседания Совбеза ООН.

«Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и вследствие радиоактивных выбросов. Напомню, что в 1979 году на территории шахты «Юнком», которая сейчас находится на временно оккупированном Донбассе, советским правительством был произведен ядерный взрыв. После взрыва в шахте образовалась радиоактивная полость, из которой постоянно откачивали воду, чтобы радиация не попадала на поверхность и в грунтовые воды. Почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачку подземных вод, и радиация уже проникает в горизонты питьевой воды», — отметил Кравчук.

МАГАТЭ, в следствии агрессии РФ, еще с 2014 года не в состоянии осуществлять проверку локаций, где используется ядерный материал на оккупированных территориях Донбасса.

При этом, украинская сторона, несмотря на все приложенные усилия, до сих пор не получила ответ на свой запрос.

Ранее сообщалось, что на одной из котельных Буденовского района Донецка, который является временно неподконтрольным украинскому правительству, началась утечка воды.