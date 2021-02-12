Зеленский пошел на максимум: но он готов договориться с Кремлем по Медведчуку

Президент готов договориться с Кремлем

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Президент Украины Владимир Зеленский решил пойти на максимум в вопросе пророссийского политика и кума Владимира Путина Виктора Медведчука, а также его активов. Глава государства ведет активную игру в этом вопросе с Кремлем.

Источник сообщает, что глава государства на данный момент по кулуарным слухам предложил «остановить» свою «зачистку», если Медведчук и Кремль пойдут на сотрудничество и уступки, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Есть один риск, если Кремль откажется, и будет готов пойти в ва-банк, начав также поднимать ставки в кулуарных торгах, то это создаст огромный кризис, который ударит по Украине и России, но выиграют от этого конечно третьи стороны», — пишет паблик.

В тоже время источник добавляет, что Зеленский поехал на Донбасс вчера специально, так как понимает, что сейчас может начаться масштабный конфликт, а из-за этого в один момент его имидж миротворца и президент мира уйдет в историю.

Ранее сообщалось, что Зеленский может перейти к плану Б по Донбассу и отменить перемирие.