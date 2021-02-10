Это просто танцы с бубном вокруг помета неубитого медведя — эксперт о действиях Зеленского

Политологу не понравились слова главы государства

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Слова президента Владимира Зеленского о том, что он вместе главой кабинета министров Денисом Шмыгалем и министром здравоохранения Максимом Степановым вызывают только иронию. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий.

Он считает, что никакие заявления уже не спасут команду президента Украины. Эксперт отмечает, что рейтинг недоверия к Зеленскому уже более 60 процентов, а Шмыгалю не доверяет больше 50 процентов, при этом еще 34 процента его просто не знает. Голобуцкий заявляет, что вся эта шумиха вокруг вакцинации это попытка поднять рейтинг Зе-команды, но в итоге у власти ничего не получится, пишет УРА-Информ со ссылкой на Replyua.net.

«Все эти манифесты – просто танцы с бубном вокруг помета неубитого медведя, которого неизвестно, когда поймают», — сделал заявление политолог.

В тоже время он добавил, что у Украины просто нет вакцины и нельзя агитироваться за обязательную вакцинацию, при этом не имея вакцин.

Ранее мы сообщали, что вакцинная от коронавируса в Украине стартует на следующей неделе.