Происшествия

Крушение вертолета в Альпах: подробности катастрофы

Двое человек погибло, еще трое находятся в больнице

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Два человека погибли, трое ранены. Это итоги крушения гражданского вертолета во французских Альпах.

Авария произошла во вторник около 17:00 на хребте Мон-Шарве в Альпах в департаменте Верхняя Савойя на востоке Франции. Службу экстренной помощи уведомил свидетель, который видел, как падает вертолет и поднимается дым, пишет УРА-Информ со ссылкой на RFM.

На место происшествия была направлена ​​бригада высокогорных жандармов (PGHM), а на ведомственном уровне была начата спецоперация SATER по поиску жертв авиакатастроф.

Спасатели добрались до места аварии около 18. Они обнаружили два тела и трех раненых. Один из них находится в критическом состоянии. Состояние двух других тяжелое.

Согласно предварительным данным, машина взлетела из муниципалитета Куршевель в Верхней Савойе в 15.41. На борту было пять человек.

Личные данные пассажиров вертолета пока не известны. Также не сообщается, куда летел вертолет, который разбился на высоте около 1900 метров над уровнем моря.

Французские СМИ напоминают, что эта трагедия произошла всего через два месяца после крушения вертолета французских авиалиний (SAF) в городе Бонвийяр. Произошло это во время тренировки. Пятеро спасателей, находившихся на борту самолета, в том числе двое сотрудников государственной службы по чрезвычайным ситуациям CRS Alpes, погибли. Лишь один из пилотов выжил в аварии.

Ранее мы сообщали о катастрофе самолета в Индонезии.

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