Общество

Степанов назвал новую дату вакцинации в Украине: когда старт

Уже с 15 февраля в стране должна начаться долгожданная вакцинация

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Уже через неделю в Украине должна начаться вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Во время всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» Степанов раскрыл некоторые подробности первого этапа вакцинации в Украине, пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

«Уже через неделю в Украине начнется первый этап вакцинации граждан от COVID-19. Нам удается вовремя начать процесс вакцинации», — сказал Степанов.

Отметим, что 5 февраля глава Минздрава сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

Также сегодня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинация начнется в феврале. Он отметил, что Украина договорились о поставке в страну вакцины от Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavax. Вакцину получат наши, военнослужащие и нацгвардейцы.

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