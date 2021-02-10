Сильный снегопад и мороз больше 20 градусов — синоптики предупреждают украинцев

И это еще не все капризы погоды

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Похоже, что снеговые метели и сильный мороз не намерены отступать. Синоптики рассказали, чего ожидать украинцам в ближайшее время.

Так с завтрашнего дня, 11 февраля, практически по всей территории страны ожидается ухудшение погодных условий. Значительные осадки снега, а также мокрого снега и гололеда на дороге ожидается в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях. При этом на западе также будет сильный ветер 15-20 м/с и метели (I уровень опасности — желтый), в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности — оранжевый), пишет УРА-Информ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

12 февраля такая-же ситуция предвидится в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях. В Одесской, Николаевской областях образование снежного покрова. В Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности — желтый).

Прирост снега в западных, северных областях 10-20 см, в южных, центральных областях 10-15 см, в восточных областях 5-7 см.

«Такие погодные условия могут привести к нарушению на отдельных участках дорог и улиц, прекращения движения автотранспорта», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что из-за непогоды в Киеве за сутки травмировалось около 240 людей.