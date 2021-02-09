Общество

В США мужчина умер спустя 25 минут после вакцинации от COVID-19: что произошло

У мужчины не было никаких побочных реакций или каких-либо признаков беспокойства

Время чтения: 57 Секунд

70-летний мужчина умер в центре вакцинации на Хадсон-Ярдс. Смерть наступила через 25 минут после того, как старший получил вакцину от COVID-19. Признаков аллергической реакции у него не было.

По словам комиссара здравоохранения штата Нью-Йорк Говарда Цукера, мужчина упал в обморок, покинув центр вакцинации Hudson Yards в воскресенье. Это произошло примерно через 25 минут после того, как ему сделали укол, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

«Служба безопасности и парамедики бросились к нему через несколько секунд, но вскоре после этого мужчина скончался в местной больнице», — — заявил Цукер.

Представители пожарного управления Нью-Йорка (FDNY) заявили, что мужчина был доставлен в больницу в воскресенье незадолго до этого 11 часов утра.

Как объяснил Цукер, инцидент произошел примерно через 25 минут после вакцинации мужчины, после необходимого 15-минутного периода наблюдения.

— У него не было никаких побочных реакций или каких-либо признаков беспокойства. Первые признаки указывают на то, что у мужчины не было аллергической реакции на вакцину, — заявил комиссар.

Он утверждает, что и он, и другие эксперты в области общественного здравоохранения согласны с тем, что вакцина от коронавируса безопасна.

Ранее мы сообщали, что в Украине вакцинация начнется на следующей неделе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Врач назвал лучший вид защиты от коронавируса: и это не маски

Нужно носить респираторы, которые в несколько раз эффективнее обычных масок

Как Украине отнесется к жителям ОРДЛО с паспортами РФ: Резников дал комментарий

Санкции за множественное гражданство с юридической точки зрения в Украине отсутствуют

При Украине мы реально жили, такого беспредела не было — жители Крыма жалеют, что выбрали РФ

Местные жители жалуются, что ситуация только ухудшается

До этого времени усиливать карантин в Украине не будут — Степанов

До апреля-мая в Украине не будут усиливать карантин

Шансов заболеть раньше этого времени на коронавирус мало — Комаровский

Известный врач о повторном заболевании на ковид

Очень давно такого не слышно было — жители ОРДО испуганы обстрелами на Донбассе

В ОРДО местное население жалуется на мощные взрывы

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap