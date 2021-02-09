В США мужчина умер спустя 25 минут после вакцинации от COVID-19: что произошло

У мужчины не было никаких побочных реакций или каких-либо признаков беспокойства

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70-летний мужчина умер в центре вакцинации на Хадсон-Ярдс. Смерть наступила через 25 минут после того, как старший получил вакцину от COVID-19. Признаков аллергической реакции у него не было.

По словам комиссара здравоохранения штата Нью-Йорк Говарда Цукера, мужчина упал в обморок, покинув центр вакцинации Hudson Yards в воскресенье. Это произошло примерно через 25 минут после того, как ему сделали укол, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

«Служба безопасности и парамедики бросились к нему через несколько секунд, но вскоре после этого мужчина скончался в местной больнице», — — заявил Цукер.

Представители пожарного управления Нью-Йорка (FDNY) заявили, что мужчина был доставлен в больницу в воскресенье незадолго до этого 11 часов утра.

Как объяснил Цукер, инцидент произошел примерно через 25 минут после вакцинации мужчины, после необходимого 15-минутного периода наблюдения.

— У него не было никаких побочных реакций или каких-либо признаков беспокойства. Первые признаки указывают на то, что у мужчины не было аллергической реакции на вакцину, — заявил комиссар.

Он утверждает, что и он, и другие эксперты в области общественного здравоохранения согласны с тем, что вакцина от коронавируса безопасна.

Ранее мы сообщали, что в Украине вакцинация начнется на следующей неделе.