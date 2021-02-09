Кто может выиграть следующие президентские выборы в Украине: эксперт удивил ответом

Среди них действующий глава государства

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Есть сразу несколько кандидатов на то, чтобы пройти во второй круг на следующих президентских выборах в Украине. Об этом заявил политолог Руслан Бортник.

Эксперт отметил, что сейчас сложно прогнозировать, кто может стать «следующим Владимиром Зеленским». В тоже время Бортник назвал имена тех, кто мог бы пройти во второй круг президентских выборов. Среди них есть и сам Зеленский, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал НАШ.

«Зеленский, Кличко, Портнов, Гройсман, условный мэр, кроме Кличко, успешного города. Мэр, который может показать успешный город, это отдельная кандидатура», — сказал Бортник.

В тоже время эксперт предполагает, что если в президентских выборах будет также принимать участие спикер парламента Дмитрий Разумков, то у Владимира Зеленского не будет шансов выйти во второй круг.

«Если с Зеленский пойдет Разумков, то Зеленского просто не будет во втором туре», — считает политолог.

Согласно последнему соцопросу Зеленский победил бы всех конкурентов во втором круге с результатом около 60 процентов.