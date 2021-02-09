Ведущая «ТСН» разводится с мужем: что произошло

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков разводятся

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Весьма неожиданную новость сообщила ведущая телеканала «1+1» Соломия Витвицкая. Она заявила, что после 8 лет брака разводится со своим мужем.

Несмотря на такую печальную историю, Витвицкая сообщила, что разводится с мужем мирно, добавив, что муж стал для нее за все это время хорошим другом, пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу ведущей в Инстаграм.

«Восемь ярких, безумных, добрых и таких разных лет… За это время ты стал мне другом, но мы потеряли «нас». «Развод» только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену. Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите – это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше!» – отметила она в публикации.

Мужем Витвицкой был режиссер Влад Кочатков. Они познакомились на квесте в Мамаевой слободе. Пару лет назад ведущая рассказывала, что Влад не узнал ее и даже не подозревал, что та работает известной телеведущей.

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