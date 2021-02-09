Санкции за множественное гражданство: что грозит жителям ОРДЛО

Будет поднят вопрос жителей ОРДЛО, которые имеют и Российский паспорт

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В украинском законодательстве в ближайшее время могут быть предусмотрены санкции за множественное гражданство. Об этом заявил глава Министерства реинтеграции Алексей Резников, передает УРА-Информ.

В Кабмине уже готовы обсуждать пакет санкций, которые могут быть применены к жителям, у которых два паспорта.

«Мы признаем граждан Украины гражданами Украины. Если кто-то получил другое гражданство, по любым причинам — даже вынужденно, как способ выживания, — то это должно быть отдельным разговором. У нас в Конституции Украины не предусмотрено лишение гражданства на основании получения другого гражданства, другого паспорта», — заявил Резников.

Также будет поднят вопрос жителей ОРДЛО, которые имеют и Российский паспорт.

«Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают и, соответственно, избавиться от российского паспорта, если они будут считать, что они на самом деле остаются гражданами Украины. Никакого принуждения или нарушений гуманитарных прав быть не может», — отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что спустя только некоторое время можно оценить то, что потерял. Так происходит и в Крыму, спустя практически семь лет после аннексии полуострова местные жители признают, что до 2014 года, когда полуостров контролировался Украиной, им жилось лучше.