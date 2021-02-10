Общество

В Украине введут цифровые паспорта вакцинации: они станут обязательными

Документ может стать обязательным уже в следующем году

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На данный момент мировое сообщество в общем и по отдельности каждая страна обсуждает возможность ввести так называемые ковидные паспорта. В них будет храниться информация о том, что владельцу такого паспорта сделали вакцину от коронавирусной инфекции.

В Украине также думают о том, чтобы ввести подобные паспорта. В Офисе президента Украины разрабатывают план ввода цифровых паспортов вакцинации для граждан Украины. При этом такой документ может стать обязательным для украинцев, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что в Офисе Президента обсуждали формат ввода цифровых паспортов вакцинации для граждан Украины. На Банковой приняли решение о поэтапном вводе документа, который станет обязательным для граждан в 2022 году», — пишет паблик.

В тоже время источник не сообщает будут ли вносить в этот цифровой паспорт информацию только о вакцинации от коронавируса или в нем будут собраны все вакцины, которые делали украинцам.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от ковида в Украине стартует на следующей неделе.

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