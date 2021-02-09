«Какой-то совсем другой формат»: у Навального анонсировали новые протесты

Ранее Волков заявил, что от митингов каждые выходные не будет серьезной пользы

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Глава сети региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков заявил, что очередные акции протеста в поддержку отравленного политика запланированы на 14 февраля. Об этом Волков рассказал в эфире «МБХ медиа», передает УРА-Информ.

Стало известно, что следующая акция пройдет 14 февраля, хотя ранее было анонсировано, что они будут проходить уже весной.

«Мы сегодня-завтра расскажем о ее формате. Просто это будет какой-то совсем другой формат», — отметил он.

Также Волков отметил, что активисты, которые придут на митинг, не будут пытаться непосредственно взаимодействовать с сотрудниками правоохранительных органов.



Стоит напомнить, что 23 и 31 января, а также 2 февраля на акциях протеста в поддержку отравленного оппозиционера Алексея Навального по всей стране задержали более десяти тысяч граждан Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел серьезные переговоры с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.