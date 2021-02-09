Общество

При Украине мы реально жили, такого беспредела не было — жители Крыма жалеют, что выбрали РФ

Местные жители жалуются, что ситуация только ухудшается

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Похоже спустя только некоторое время можно оценить то, что потерял. Так происходит и в Крыму, спустя практически семь лет после аннексии полуострова местные жители признают, что до 2014 года, когда полуостров контролировался Украиной, им жилось лучше.

Местные жители отмечают, что проблемы есть практически во всех сферах жизни. Один из местных жителей отметает, что дороги начали делать халтурно, они разваливаются за месяц после ремонта. Другие отмечает плохие продукты питания, что в них одна химия, и они не ровняются с натуральными украинским, пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

«Сейчас прямой путь в онкологию из-за такой еды. В больницах мракобесие, лучше не попадать, и т.д.», – жалуется один из крымчан.

В соцсети местные жители пишут, что заявлять о том, что в Крыму стало лучше жить, чем о 2014 года могут только приехавшие в Крым из России.

Также местные жители отмечают, что на полуострове практически нет свободы слова.

Один из пользователей без написал, что «без Украины Крым ущ**бный», и оккупация не сулит ничего хорошего.

«О спокойной и полноценной жизни мы забыли в 2014 году», — добавил еще один участник дискуссии.

«Теперь не живем, а выживаем, с Украиной было лучше», — пишет крымчанин.

«При Украине мы реально жили, такого беспредела не было», — заявляет еще один местный житель.

Ранее мы сообщали, что РФ построит в аннексированном Крыму радиолокационную станцию.

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