В ОРДЛО отказавшихся вакцинироваться грозятся отправить на передовую

На данный момент на территории Луганской области известно о почти 30 случаях отказа
На временно оккупированных территориях Донбасса, людей, которые отказались от вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут уволить, или вовсе, отправить на передовую. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «Восточную правозащитную группу».
Такие случаи уже известны в Красном Луче, Антраците и Лутугино Луганской области. Там же и были зарегистрированы первые отказы людей от вакцинации «Спутник V».
«Все отказавшиеся люди, это „бюджетники“ — врачи скорой помощи, медсестры, сотрудники „Народной милиции“, работники „городских организаций“. Всего таких людей по состоянию на 04.02.2020 27 человек (но цифра постоянно увеличивается)», — отмечают правозащитники.
При этом, на тех сотрудников, которые отказались вакцинироваться, осуществляется давление со стороны руководства медицинских учреждений. Известно, что сотрудникам медицинской службы грозят невыплатой премиальных и надбавок за работу с коронавирусными больными и обещают не госпитализировать если работник заболеет коронавирусом.
Также известно и о случаях, когда члены незаконных вооруженных формирований «народной милиции» грозят уволить или отправить на передовую.
На данный момент на территории Луганской области известно о почти 30 случаях отказа.
Ранее сообщалось, что генеральный директор компании Pfizer Ukraine Зоряна Цилик прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг вакцинации на территории Украины.