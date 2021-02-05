Общество Происшествия

В ОРДЛО отказавшихся вакцинироваться грозятся отправить на передовую

На данный момент на территории Луганской области известно о почти 30 случаях отказа

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На временно оккупированных территориях Донбасса, людей, которые отказались от вакцинации российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» могут уволить, или вовсе, отправить на передовую. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «Восточную правозащитную группу».

Такие случаи уже известны в Красном Луче, Антраците и Лутугино Луганской области. Там же и были зарегистрированы первые отказы людей от вакцинации «Спутник V».

«Все отказавшиеся люди, это „бюджетники“ — врачи скорой помощи, медсестры, сотрудники „Народной милиции“, работники „городских организаций“. Всего таких людей по состоянию на 04.02.2020 27 человек (но цифра постоянно увеличивается)», — отмечают правозащитники.

При этом, на тех сотрудников, которые отказались вакцинироваться, осуществляется давление со стороны руководства медицинских учреждений. Известно, что сотрудникам медицинской службы грозят невыплатой премиальных и надбавок за работу с коронавирусными больными и обещают не госпитализировать если работник заболеет коронавирусом.

Также известно и о случаях, когда члены незаконных вооруженных формирований «народной милиции» грозят уволить или отправить на передовую.

На данный момент на территории Луганской области известно о почти 30 случаях отказа.

Ранее сообщалось, что генеральный директор компании Pfizer Ukraine Зоряна Цилик прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг вакцинации на территории Украины. 

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