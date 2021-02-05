Общество

Вакцинация в Украине: представитель Pfizer рассказал об ошибках правительства

Обеспечить холодовую цепочку при поставке вакцины от коронавирусной болезни гораздо проще, чем все это представляют

Время чтения: 1 Мин. , 10 Секунд

Генеральный директор компании Pfizer Ukraine Зоряна Цилик прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг вакцинации на территории Украины. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на онлайн-встречу на канале YouTube Европейской бизнес ассоциации под названием «Глобальный обзор экономики Украины».

Она отметила, что Pfizer Ukraine не может начать детальную коммуникацию касательно препарата, пока он не зарегистрирован на территории государства.

«Вакцинация – это сложный логистический процесс. Но мы не можем начать детальную коммуникацию, пока препарат не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все, чтобы это произошло как можно скорее. Все правительства заключали договоры еще в июле, нужно было это сделать раньше. Мы делаем все, чтобы вакцина была в Украине, сейчас проходят переговоры – надежда есть, шансы хорошие», — отметила Цилик во время встречи в онлайн-формате.

Она считает, что на территории украинского государства необходимо внедрить электронный паспорт вакцинации.

«Было бы хорошо внедрить электронный паспорт вакцинации, ведь практически все вакцины требуют двух инъекций, и это необходимо как-то отследить. Удобно было бы иметь данные о вакцинации в телефоне, если ты хочешь передвигаться по миру», — подчеркивает Цилик.

Гендиректор Pfizer Ukraine добавила, что обеспечить холодовую цепочку при поставке вакцины от коронавирусной болезни гораздо проще, чем все это представляют.

«Вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают необходимую температуру пять недель. В Европе вакцину развозит логистическая компания FedEx»,- сказала она.

Ранее сообщалось, что первая вакцина, которую отправят в Украину будет производства Pfizer. В тоже время стала известна компания, которая будет поставлять в Украину второй в очереди.

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