Глава ВОЗ предостерегает от «прививочного национализма»

Новые проблемы с вакцинацией в мире

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Национализм, связанный с вакциной COVID-19, вреден для всех, заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что национализм вакцины COVID-19 вреден для всех и добавил, что плохое сотрудничество между странами является серьезным препятствием для развития глобальной вакцинации в масштабах, необходимых для прекращения пандемии коронавируса, пишет УРА-Информ со ссылкой на BBC.

«Несмотря на растущее число вариантов вакцин, текущие производственные мощности покрывают лишь небольшую часть глобальных потребностей», — цитирует журнал Foreign Policy генерального директора ВОЗ.

По его мнению: отказ от вакцинации большей части населения мира не только увековечит ненужные болезни, смерти и боль от продолжающихся блокад, но также приведет к появлению новых вариантов вируса, поскольку COVID-19 продолжает распространяться среди незащищенного населения.

Ранее мы сообщали, что в Украине вакцинация от коронавируса должна начаться в середине февраля.