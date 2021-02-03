Путина лично оскорбили и высмеяли, он такого не прощает – эксперт

Катажина Пелчиньска-Наленч о приговоре оппозиционеру

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Бывший посол Польши в России, а ныне директор института Strategie 2050 Катажина Пелчиньска-Наленч поделилась своим мнением по поводу ситуации в России. Она прокомментировала задержание оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, что вчера московский суд отправил оппозиционера на 3,5 года в тюрьму.

Пелчиньска-Наленч заявила, что в России все происходит по заранее написанному, пишет УРА-Информ со ссылкой на TVN.

— Это был сценарий вынесения приговора и, конечно, будет апелляция, но точно не стоит ожидать, что что-то изменится в решении суда, которое является прямым продолжением решения властей и даже самого Путина. — Навального не сегодня, потому что это займет время, но отправится в колонию, — добавила она.

Пелчиньская-Наленч также высказалась о то, будет ли нынешний приговор Навальному сочетать с новыми приговорами, «чтобы изолировать его надолго».

— Помимо логики режима, для которого Навальный опасен, есть еще и личная логика Путина, которого лично оскорбляли, игнорировали и высмеивали. Такой человек не прощает подобных вещей, — подчеркнула она.