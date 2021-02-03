Прокол страшный — Гордон о действиях Путина

Украинский журналист о дворце президента России

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Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал большую глупость, построив такой большой и шикарный дворец. Такое мнение выразил украинский журналист Дмитрий Гордон.

Журналист, что молодое поколение россиян все больше задумывается, почему в такой большой стране и такими запасами нефти и газа только высокопоставленные чиновники живут хорошо, а обычный народ бедствует. При этом сам президент строит себе просто королевские дворцы, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Я бы его спросил при встрече: зачем вам столько? Это же невозможно! Я бывал во многих домах олигархов. Ни один уважающий себя олигарх не построит себе такое – это невозможно, это глупость. Как такой умный человек как Путин мог так проколоться, хотя я уже сомневаюсь (в его уме – ред.)? Прокол страшный», — заявил Гордон.

Также Гордон прокомментировал реакцию россиян на фильм Алексея Навального о дворце Путина. Он считает, что молодые люди просто не понимают почему глава государства, строит такой палац, ведь ним нельзя пользоваться.

Ранее Гордон заявлял, что приговор Навальному стал приговором и Путину.