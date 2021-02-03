«Британский» штамм коронавируса распространяется очень быстро: его обнаружили в 80 странах

Разновидность коронавируса нового поколения VOC-202012/01, был подтвержден еще в 10 государствах

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Новый штамм коронавируса, который начал мутировать в Великобритании, был обнаружен уже на территории 80 государств.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на еженедельный эпидемиологический бюллетень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Стало известно, что разновидность коронавируса нового поколения VOC-202012/01, линии B.1.1.7 с 27 января был подтвержден еще в 10 государствах.

«По состоянию на 2 февраля в общей сложности 80 государств, расположенных во всех шести регионах ВОЗ, сообщили о завезенные случаи или о передаче этой разновидности вируса в местных общинах», — сказано в заявлении ВОЗ.

Стоит также отметить, что «южноафриканский» штамм коронавируса, получивший маркировку 501Y.V2, с 27 января был зарегистрирован еще в восьми государствах, их общее количество достигло 41. Такой вариант нового вируса был обнаружен в четырех регионах ВОЗ.

Ранее сообщалось, что национализм, связанный с вакциной COVID-19, вреден для всех, заявил во вторник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.