Общество

Жители ОРДО возмущены: этот продукт подорожал в два раза

Подсолнечное масло теперь стоит в «республике» 120 рублей

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В ОРДО местные жители жалуются на очередное поднятие цен. На этот раз речь идет о весьма важном продукте – подсолнечным маслом.

Дончане пишут в социальных сетях, что цены на этот продукт взлетите в два раза. Еще летом литр подсолнечного масла стоил 60−65 руб. за литр. Осенью цена на него была уже 100 рублей, а сейчас поднялась уже до 120 рублей за литр, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Видимо — новый урожай. Старый был по 65. Как времечко-то летит», — пишет местный житель.

«Сейчас еще жахнут коммуналкой. Вообще весело будет», — добавляет участник дискуссии.

«Живи, рабочий человек «ДНР», на свою зарплату и ни в чем себе не отказывай. Особенно с февраля месяца — что дали, то вновь забрали. Все очень рады», — возмущено пишет комментатор.

Другие отмечают, что это не последнее повышение цен в «республике». Отмечается, что цены на продукты поднимут еще на 15 процентов

При этом дончане пишут, что в России литр масла стоит 90−92 рубля.

 Ранее мы сообщали, что «чиновники» в ОРДО массово продают недвижимость.

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