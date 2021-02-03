Мы инициируем импичмент президента Зеленского — Рабинович

В ОПЗЖ не намерены сдаваться

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В Верховной раде на очередном заседании не обошлось без обсуждения главной новости последних дней. Напомним, что своим решение Владимир Зеленский запретил трансляцию каналов 112 Украина, News One и ZIK.

Глава Вадим Рабинович с трибуны Парламента сообщил, что в связи с закрытием телеканалов его политическая сила в ближайшее время проведет чрезвычайный съезд для определения дальнейших шагов в связи с этой ситуацией, пишет УРА-Информ со ссылкой на PavlovskyNews.

«Мы инициируем импичмент президента Зеленского, который поиздевался над избирателями и страной», — заявил Рабинович.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал о том, как будут дальше развиваться события в Парламенте в связи с ситуацией.

«Все будет культурно и согласно парламентским традициям», — коротко заявил Арахамия.

Ранее мы публиковали комментарий Виктора Медведчука по поводу блокировки каналов своего соратника Тараса Козака. Он заявил, что такие действия главы государства – это узурпация власти.