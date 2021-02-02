В ЕС обновили правила перемещений во время пандемии: появилась новая зона

Страны ЕС должны будут категорически не поощрять поездки в красные и темно-красные зоны, за исключением необходимых случаев

Время чтения: 39 Секунд

Совет Европы обновил рекомендации по общему подходу к ограничениям на поездки в Европейском Союзе в связи с пандемией и карантинными ограничениями, которые были вызваны коронавирусом. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Стало известно, что там добавили новую зону — темно-красную.

Этим цветом будут отмечены области, где коронавирусная болезнь распространяеться очень сильно и на большое количество людей. Речь идет о показателях заболеваемости на уровне 500 новых случаев за две недели на 100 000 населения и выше.

Государства ЕС обязаны отныне требовать от лиц, которые выезжают из темно-красных зон:

– пройти тест на COVID-19 до приезда;

– пройти карантин/самоизоляцию.

Карта зон ЕС на 28 января, до введения темно-красной:

Ранее сообщалось, что несметно на много идентичного, у коронавирусной болезни и обычной простуды есть много различий.