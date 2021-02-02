Испанцы переходят на четырехдневную рабочую неделю: власти запускают трехлетний проект

Лидер партии Mas Pais Иньиго Еррегон заявил, что инициатива призвана увеличить производительность труда

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Власти Испании приняли введение в стране нового пилотного проекта, который подразумевает под собой четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает газета El Confidencial, передает УРА-Информ.

Данный эксперимент власти планируют проводить три года. В его рамках компаниям правительство предлагает финансовую помощь в том случае, когда они добровольно переведут свой рабочий персонал на 32-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты сотрудникам.

Известно, что на данный проект выделяется 50 миллионов евро.

Одним из главных требования данного проекта является уменьшение количества рабочих часов в неделю до 32. При этом, сотрудникам не должны урезать зарплату. Отмечается, что сокращение рабочей недели до четырех 10-часовых рабочих дней для участия в проекте не подходит.

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