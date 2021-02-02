Общество

Испанцы переходят на четырехдневную рабочую неделю: власти запускают трехлетний проект

Лидер партии Mas Pais Иньиго Еррегон заявил, что инициатива призвана увеличить производительность труда

Время чтения: 40 Секунд

Власти Испании приняли введение в стране нового пилотного проекта, который подразумевает под собой четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает газета El Confidencial, передает УРА-Информ.

Данный эксперимент власти планируют проводить три года. В его рамках компаниям правительство предлагает финансовую помощь в том случае, когда они добровольно переведут свой рабочий персонал на 32-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты сотрудникам.

Известно, что на данный проект выделяется 50 миллионов евро.

Одним из главных требования данного проекта является уменьшение количества рабочих часов в неделю до 32. При этом, сотрудникам не должны урезать зарплату. Отмечается, что сокращение рабочей недели до четырех 10-часовых рабочих дней для участия в проекте не подходит.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может аннексировать новые территории Украины. Такое мнение можно сделать после слов скандального российского депутата, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

В ЕС обновили правила перемещений во время пандемии: появилась новая зона

Страны ЕС должны будут категорически не поощрять поездки в красные и темно-красные зоны, за исключением необходимых случаев

Это все не правда — в ОРДО отреагировали на действия Пушилина

Люди не верят, что Пушилину сделали вакцинацию

Сегодня мы отмечаем день воинской славы — «главарь» «ЛНР» рассказал о знаковом дне

Пасечник вспомнил Сталинградскую битву

На это не нужно обращать внимания — в минфине рассказали, чего ожидать от курса доллара

Сергей Марченко о курсе украинской гривны

Станица Луганская: появились новые правила пересечения

При этом «власти» ничего не сообщают официально

Звезда сериала из 90-х умер: ему было всего 44

У Дастина Даймонда был рак

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap