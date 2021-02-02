«Светлое и зажиточное будущее украинцам»: Госдеп США поговорил с Кулебой

Блинкен с Кулебой также обсудили борьбу Украины с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и путь к дипломатическому урегулированию российской агрессии на востоке Украины и в Крыму

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США заверили власти Украины в том, что они готовы оказать мощную поддержку в экономическом и военном секторе лицом российской агрессии при новоизбранном главе Белого Дома Джозефе Байдене. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по итогам вчерашнего телефонного разговора госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, передает УРА-Информ.

Демократическая и Республиканская партия, по словам Блинкена, продолжит «сильно» поддерживать Украину.

Блинкен также подчеркнул важность сохранения прогресса Украины в борьбе с коррупцией на территории государства, а также внедрении верховенства закона, и в проведении экономических реформ.

«С нетерпением ждем этой новой эры американо-украинских отношений. Наше партнерство долговременное и США поддерживают ваши евроатлантические амбиции» — ответило ведомство США на заявление Кулебы о «новом дне».

Ранее сообщалось, что президент украинского государства Владимир Зеленский выступает за присоединение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена к переговорам о ситуации, которая сложилась в Украине в результате российской агрессии. Однако, на «нормандском формате» власти страны не планируют ставить крест.