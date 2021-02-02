НВФ на Донбассе активно укрепляют позиции: повышают готовность артиллерии

На территориях ОРДЛО осуществляется перемещение бронегруппы НВФ

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Командование военных сил Российской Федерации повышает боевую готовность артиллерии подразделений незаконных боевых формирований «ЛДНР». Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УРА-Информ.

Стало известно, что с первого февраля 2021 года в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов продолжает работу комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа военных сил России. Члены комиссии, как стало известно, особое внимание уделяют вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений, а также их готовности к выполнению боевых задач.

Сообщается, что на территориях ОРДЛО осуществляется перемещение бронегруппы НВФ на заранее подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.

Ранее сообщалось, что глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также министр иностранных дел Швеции Анн Линде и глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в столице России, — Москве обсудили ситуацию, которая сложилась на территориях ОРДЛО в Украине.