Общество Происшествия

НВФ на Донбассе активно укрепляют позиции: повышают готовность артиллерии

На территориях ОРДЛО осуществляется перемещение бронегруппы НВФ

Время чтения: 43 Секунд

Командование военных сил Российской Федерации повышает боевую готовность артиллерии подразделений незаконных боевых формирований «ЛДНР». Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УРА-Информ.

Стало известно, что с первого февраля 2021 года в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов продолжает работу комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа военных сил России. Члены комиссии, как стало известно, особое внимание уделяют вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений, а также их готовности к выполнению боевых задач.

Сообщается, что на территориях ОРДЛО осуществляется перемещение бронегруппы НВФ на заранее подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.

Ранее сообщалось, что глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также министр иностранных дел Швеции Анн Линде и глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в столице России, — Москве обсудили ситуацию, которая сложилась на территориях ОРДЛО в Украине. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Жизнь в ОДЛО достала: Пушилин может сбежать в Украину

В ОРДО считают, что «власть» не сможет предоставить реальную помощь

Людей насильно удерживаю в ОРДО: в «штабе» «ДНР» прокомментировали ситуацию

Разрешение на выезд нужно получать потому, что «вы же все равно будете возвращаться»

В ЕС обновили правила перемещений во время пандемии: появилась новая зона

Страны ЕС должны будут категорически не поощрять поездки в красные и темно-красные зоны, за исключением необходимых случаев

Испанцы переходят на четырехдневную рабочую неделю: власти запускают трехлетний проект

Лидер партии Mas Pais Иньиго Еррегон заявил, что инициатива призвана увеличить производительность труда

Это все не правда — в ОРДО отреагировали на действия Пушилина

Люди не верят, что Пушилину сделали вакцинацию

Сегодня мы отмечаем день воинской славы — «главарь» «ЛНР» рассказал о знаковом дне

Пасечник вспомнил Сталинградскую битву

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap