НВФ на Донбассе активно укрепляют позиции: повышают готовность артиллерии

На территориях ОРДЛО осуществляется перемещение бронегруппы НВФ
Командование военных сил Российской Федерации повышает боевую готовность артиллерии подразделений незаконных боевых формирований «ЛДНР». Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны Украины, передает УРА-Информ.
Стало известно, что с первого февраля 2021 года в соединениях и частях первого и второго армейских корпусов продолжает работу комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа военных сил России. Члены комиссии, как стало известно, особое внимание уделяют вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений, а также их готовности к выполнению боевых задач.
Сообщается, что на территориях ОРДЛО осуществляется перемещение бронегруппы НВФ на заранее подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.
Ранее сообщалось, что глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также министр иностранных дел Швеции Анн Линде и глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в столице России, — Москве обсудили ситуацию, которая сложилась на территориях ОРДЛО в Украине.