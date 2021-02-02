Людей насильно удерживаю в ОРДО: в «штабе» «ДНР» прокомментировали ситуацию

Разрешение на выезд нужно получать потому, что «вы же все равно будете возвращаться»

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Жители временно оккупированных украинских территорий Донецкой и Луганской областей не могут выехать, так как КПВВ закрыты. Местная «власть» не выпускает людей без специальных разрешений. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

«Если боятся ковида, то чем опасны люди которые хотят выехать из „днр“? В чем суть удерживать людей, вот правда не понятно», — написали дончане в Сети.

Разрешение на выезд, как объяснили в местном «штабе» нужно получать потому, что «вы же все равно будете возвращаться».

«„Молодое дарование“ из, так называемого, „штаба“, мне ответило, что вы же все равно будете возвращаться!» — отмечают жители ОРДО..

Также дончане считают, что это все пустые отговорки, так как «власти» пытаються любым способом удержать людей в ОРДО.

«Просто они очень последовательны в своем желании держать и не пущать. Для сильно настойчивых и придуман альтернативный вариант выезда через РФ, а уж если милостиво разрешили выехать через КПВВ с подписанием обязательства о невозвращении (исключительное ноу-хау!), то обратно все равно можно просочиться через РФ и последующую обсервацию (до недавно — через самоизоляцию). Вот никак логики не видно в действиях этого штаба!» — пишут пользователи.

Ранее сообщалось, что глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также министр иностранных дел Швеции Анн Линде и глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в столице России, — Москве обсудили ситуацию, которая сложилась на территориях ОРДЛО в Украине.