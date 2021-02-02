Контракт между Украиной и РФ на транзит газа: США выступают за пересмотр

Предыдущая администрация США называла подписание газового контракта в 2019 году значительным достижением

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Соединенные Штаты Америки выступают за пересмотр газового контракта между Украиной и РФ в страны Европейского союза. Такой пересмотр мог быть бы одним из условий отмены санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник, близкий к переговорам, передает УРА-Информ.

Вашингтон, как отметил официальный представитель США, призывает к пересмотру газового соглашения, которое регулирует транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему.

Однако, при этом, источник не сообщил, какие именно пункты или детали газового контракта между странами следовало бы изменить, чтобы снять санкции в отношении российского газопровода.

Ранее сообщалось, что 15 января 2021 года исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отметил, что Украине было бы выгоднее покупать российский газ у независимых от ОАО «Газпром».