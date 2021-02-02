Политика

Глава ОБСЕ побывала в РФ: она затронула тему ОРДЛО

Украина соблюдает все условия для проведения следующего саммита в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии и Франции

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Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также министр иностранных дел Швеции Анн Линде и глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в столице России, — Москве обсудили ситуацию, которая сложилась на территориях ОРДЛО в Украине. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТАСС.

Линде напомнила о визите в Украину. Она посетила Донбасс. Также политик подчеркнула необходимость полного доступа ОБСЕ ко всей территории конфликта на оккупированных территориях Украины, и выступила за отмену ограничений для наблюдателей миссии.

«Как я говорила господину Лаврову, две недели назад я ездила в Украину, чтобы оценить ситуацию. Я убедилась в необходимости активного участия ОБСЕ. СММ (специальная мониторинговая миссия, – ред.) должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, здесь нет никакого оправдания вмешательству в действия миссии. Свобода передвижения граждан Украины на востоке Украины остается нашей озабоченностью», – подчеркнула Линде.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донецка был ранен мирный житель.

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