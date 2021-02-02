Борьба с последствиями Covid-19: 9 стран ЕС получили €14 млрд

Начиная с 2020 года 15 стран-членов ЕС получили по программе SURE уже 53,5 млрд

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Европейская комиссия выделила 14 млрд евро девяти государствам-членам ЕС по программе SURE. Это будет уже четвертый транш финансовой поддержки для преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Известно, что Бельгия получила €2 млрд, Кипр — €229 млн, Польша — €4,28 млрд, Словения — €913 млн, Венгрия — €304 млн, Латвия — €72 млн, Испания — €1,03 млрд, Греция — €728 млн и Италия — €4,45 млрд.

Данные выплатам государствам помогут покрыть финансированием национальных схем сокращенного рабочего времени, которые они ввели из-за пандемии коронавирусной болезни.

Стоит отметить, что начиная с 2020 года 15 стран-членов ЕС получили по программе SURE уже 53,5 млрд финансовой помощи.

Ранее сообщалось, что поставка на территории украинского государства вакцины от коронавирусной инфекции нового поколения производства Pfizer-BioNTech в пределах COVAX будет осуществлена с привлечением частных логистических операторов. Также известно, что непосредственно логистика будет происходить за счет международной технической помощи.