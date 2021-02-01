В ОРДЛО российскую вакцину официально не завезут: это сделают полулегально

Странная ситуация со «Спутник V» в «респуликах»

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Одной из главных тем в ОРДО на прошедших выходных была тема поставки российской вакцины в «республику». Российские СМИ опубликовали информацию о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не планирует осуществлять поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Донецк и Луганск.

В тоже время главарь боевиков Денис Пушилин никак не отреагировал на эту новость. Таким образом, в «ДНР» и «ЛНР» вакцину будут вводить полулегально, и за возможные последствия отвечать будет некому, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

«Или же просто фонд боится западных санкций, потому придумана альтернативная схема поставок российской вакцины. На сайте «минздрава ДНР недоступна страница онлайн-записи на вакцинацию, на ней значится – «Доступ запрещен». Вызывают вопросы условия транспортировки и хранения препарата (посмотрите не жуткий фон, на котором Пушилин дает победное интервью)», — пишет источник.

На данный момент никто не знает будут ли проходить обязательное обследование перед первой дозой препарата первые «добровольцы». Поэтому вопросов с вакцинацией в «республиках» много.

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